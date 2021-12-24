Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında karar çıktı!

Özcan Deniz oğlunun velayeti için eski eşi Feyza Aktan'a açtığı davanın karar celsesi bugün görüldü. istanbul Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya taraflar katılım sağladı. Mahkeme, çocuğun velayetinin annede kalmasına karar verdi. Davayı kaybeden Özcan Deniz'in görüş günleri arttırıldı.Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturdu. Özcan Deniz, 2019 yılında “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne süren Deniz, oğulları Kuzey’in velayetini istedi.Özcan Deniz ile Feyza Aktan velayet davasında bugün karşı karşıya geldi. Birçok tanığın dinlendiği davada mahkeme kararını açıkladı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Özcan Deniz ve Feyza Aktan avukatlarıyla birlikte katılım sağladı. Duruşmaya gizlilik nedeniyle basın alınmadı. Özcan Deniz'in duruşma öncesi dua etmesi dikkatlerden kaçmadı.Mahkeme, üç yaşındaki oğullarının annesi Feyza Aktan'da kalmasına, Özcan Deniz'in de görüş ve şahsi ilişkiler iyileştirilmesine karar verdi. Duruşma çıkışı açıklama yapan Deniz, “Oğlumun yaşı küçük olduğu için hakim hassas davrandı. Görüş günlerim arttırıldı. Haklarım düzenlendi. Hala oğlumun velayetiyle ilgili açıkçası kararı anlamadım okuyunca daha net anlayacağım. Ne karar verildi hala bir fikrim yok. Bu saatten sonra oğlumla ilişkimiz bizim insiyatifimizle olacak” dedi.Feyza Aktan'ın avukatı Altın Mimir ise “Açtıkları dava reddedildi. Çocuğun velayeti müvekkilimde devam etmekte. Özcan Bey ile ilişkinin kısmen artırılması yönünde karar verildi. Ama öncesinde de zaten müvekkilim Özcan Bey ile çocuğu şahsi ilişkisinden daha fazla görüştürüyordu. Dolayısıyla açmış oldukları davada iddia ettikleri herşeyin gerçek dışı olduğu ve kanıtlayamadıkları açığa çıktı” diye konuştu.Feyza Aktan ise “Geçen bir buçuk yılın ardından aslında bir sinir boşalması yaşadım. Hala da kararın farkında değilim. Gerçekten bittiğine inanamıyorum, derin bir nefes almaya ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum” dedi.KAYNAK: Hayati Arıgan / sozcu.com.tr