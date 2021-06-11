Özcan Deniz, aşkını ilan etti! Sosyal medya karıştı!
Özcan Deniz yeni aşkıyla görüntülendi!
49 yaşındaki Özcan Deniz, 26 yaşındaki İranlı modacı Samar Dadgar'a olan aşkını geçtiğimiz haftalardan ilan etmişti. İkili ilk kez birlikte görüntülendi.
11.06.2021 12:36 Magazin
Eski eşi Feyza Aktan’la davalık olan Özcan Deniz, kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Samar Dadgar’la görüntülendi. Özcan Deniz, 26 yaşındaki İranlı moda tasarımcısı ile Fulya’daki bir galeride ‘Gazete Magazin’in objektifine yansıdı.