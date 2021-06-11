Özcan Deniz yeni aşkıyla görüntülendi!

Özcan Deniz, aşkını ilan etti! Sosyal medya karıştı!

Eski eşi Feyza Aktan’la davalık olan Özcan Deniz, kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Samar Dadgar’la görüntülendi. Özcan Deniz, 26 yaşındaki İranlı moda tasarımcısı ile Fulya’daki bir galeride ‘Gazete Magazin’in objektifine yansıdı.