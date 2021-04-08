Özcan Deniz'den bir ilk; Senkron!

Zamanda yolculuk mümkün mü? Paralel evrenler gerçekten var mı? Hayallerimiz, yarım kalan aşklarımız, pişmanlıklarımız veya kayıplarımız başka bir evrende varlığını sürdürüyor olabilir mi? 21. yüzyılda herkesin kafasının bir köşesini meşgul eden bu soruları konu alan ‘SENKRON’ 6 bölümden oluşuyor. Yaşadıkları gizemli bir olayla kendilerini bir anda paralel evrenlerinde bulan Sedat ve Mina’nın hikayesine odaklanan Senkron, hızlı temposu ve sürükleyici hikayesiyle zaman hakkındaki düşüncelerimizi değiştirecek farklı bir seyir keyfi vaad ediyor.GAİN’in yepyeni dizisi ‘Senkron’un oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, Feyza Aktan, Cansel Elçin, Uygar Özçelik, Zeynep Tuğçe Bayat, Kuzey Deniz, Emre Akkuş, Melis Gürhan, Semra Dinçer ve Mazlum Kiper yer alıyor.