Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a gönderme: "Gerisi boş"

Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, eski eşi hakkında savcılığa başvurmuştu. Aktan, 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Deniz ile ağabeyi hakkında korunma talep etti ve iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Deniz'in eski eşine şiddet uyguladığı ve "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" şeklinde tehdit ettiği de ileri sürüldü.İddiaları kabul etmeyen Deniz’den sonra Aktan önceki gece, tek derdinin oğlu Kuzey’in velayeti olduğunu söylemişti.Sosyal medya hesabından bir açıklamam yapan Feyza Aktan, “Karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bu nedenle her anne gibi evladımın benden alınmaması için bir hukuk mücadelesinin içindeyim. Kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu günden sonra da asla olamaz. Bu zamana kadar sessizliği tercih etmemin nedeni evladımdı. Bu saatten sonra sessizliğimi bozmamın nedeni de yine evladım. Tek derdim, mücadelem evladımın velayetinin benden alınmamasıdır" demişti.Özcan Deniz ise, dün sabah çocuğuna sarılırken çektirdiği kareyi Instagram’dan paylaşarak, “Gerisi boş” notuyla, gönderme yaptı.