Özcan Deniz'den evlilik teklifi! Sevgilisi Samar Dadgar açıkladı

ÖZCAN'LA KAPADOKYA TATİLİ
Samar Dadgar, Feyza Aktan'la evliliği 15 ayda biten ve üç yaşındaki oğlu Kuzey'in velayeti annede kalan Özcan Deniz'le aşk yaşıyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu ile çıktıkları Kapadokya tatili sorulan İranlı modacı, "Çok güzel geçti, tatlı geçti ama iki gün gidip geldik" dedi. "Sosyal medya paylaşımlarının bir hayli beğeni aldığı" yorumuna ise "Çok güzel oldu, bu konuları konuşmasak" diyerek, utandığını belirtti.
"ÖZCAN'IN TARZINA KARIŞMAM"
"Özcan Deniz'in tarzına karışır mısınız?" şeklindeki soru üzerine genç modacı, "Hayır. Tarzını beğeniyorum, ben karışmam. Arada sırada fikir veririm. Özcan çok güzel giyiniyor, çok beğeniyorum tarzını. Fikir verince hoşuna gidiyor" ifadelerini kullandı.
"Tasarladığım elbiselerde fikir alıyorum" diyen Samar Dadgar, "Açık modelleri giymediğim sürece onaylandı" sözleriyle, Özcan Deniz'in kendisine elbise seçiminde karıştığını söyledi.
DÜĞÜN TARİHİ AÇIKLAMASI
Samar Dadgar, basın mensuplarının 'evlilik' ile ilgili sorusuna, "Şu an tarihi konuşmadık, evlilik teklifi oldu. Hiç beklemediğim bir anda çok güzel oldu. Yeni yılın ilk saatlerinde evlenme teklifi etti Kıbrıs'ta. Güzel hissettim, çok mutlu oldum. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Düğün bu yaz olmayacak" karşılığını verdi.
"DİZ ÇÖKÜRMEDİM"
Güzel tasarımcı, "Evlilik teklifi yaptığı sırada Özcan Bey diz çöktü mü?" sorusu üzerine, "Diz çökmedi, hayır. Çöktürür müyüm?" şeklinde konuştu. (Kaynak: milliyet.com.tr)