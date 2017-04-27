Star TV'de ekrana gelen "İstanbullu Gelin"de Faruk karakteriyle izlediğimiz Özcan Deniz, Galata'da sokak müzisyenleriyle "Farketmeden" adlı şarkıya düet yaptı.
Deniz, bu düetin videosunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Paylaşımının altına "#sokakmüzisyenleri #galata" notunu düştü.
Düet, kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Özcan Deniz'den sokak müzisyenleriyle düet
Özcan Deniz, Galata'da sokak müzisyenleriyle düet yaptı. Düet, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Magazin - 27 Nisan 2017 22:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Özcan Deniz, sokak müzisyenleri, düet
MAGAZİN HABERLERİ
- Burcu Esmersoy, şov programı için Hindistan’a gidiyor
- Kısmetse Olur'da İlkay, Melis'e evlenme teklifi etti!
- Bensu Soral: Kendime çok şeyler kattım
- Pelin Öztekin son haliyle şaşırtıyor!
- Hadise'den tehlikeli atlayış!
- Tolga Karel'e büyük şok!
- 'Çok seksi' diye film çekmesi yasak!
- Rüzgar Erkoçlar'ın düğün planı!
- Survivor'da flaş iddia!
- Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi!