Özcan Deniz'den 'Son Dakika' açıklaması!

22 Nisan 2017 13:21

Özcan Deniz'in önceki gün eski sevgilisi Fahriye Evcen'in fotoğrafını beğenmesi gündeme bomba gibi düşmüş ve Fahriye Evcen'in evlilik hazırlığı yaptığı Burak Özçivit'in bu olaya ne tepki vereceği merak konusu olmuştu. Çıkan dedikoduların önüne geçmek adına Özcan Deniz, Instagram sayfasından olayı anlatan bir açıklamada bulundu. "Son Dakika" resmi ile paylaştığı yazıda Deniz, magazin sayfalarında kendisi hakkında çıkan haberlere de tepki gösterdi."Uzun yıllar önce farkettim bir şeydir "Sen ne söylersen söyle bazen sadece çaresizce çırıpınırsın. Anlattığın karşı tarafın anlamak istediğinin ötesine geçmez."En son örneği "İkinci Şans" filmimi çıkardığım hafta aslı astarı olmadığını söylememe rağmen "uygunsuz" bir aşk dedikodusuyla filmin PR çalışmasının gölgelenmesi ve muhafazakar bölgelerde bir anda ciddi gişe kaybına uğratılması. Şu anda da "Öteki Taraf" filmimin bir gerilim filmi olduğunu üstüne basa basa yazmama rağmen sizin korku filmi çektiğimi söylüyor olmanız. Daha bir çok uydurma habere girmiyorum bile.İşte bunu anladığım günden beri daha sessiz, aile ve iş odaklı, küçük hayat büyük üretim, az laf çok iş ilkeleriyle yürütüyorum hayatımı. Bundan dolayıdır ki beni iş alanımın dışında neredeyse hiç görmüyorsunuz. Bu da hakkımda efsane fikirlere sahip olmanıza sebep olabiliyor. Ben yıllar önce vazgeçtim her sabah size kendimi tekrar tekrar anlatıp onay almaktan. Sizden de haybeye bir çaba beklemiyorum artık anlamaya çalışmanız için. Şu an hayatımın ne verimli, mutlu ve huzurlu dönemini yaşadığımı da bilin istedim.. Şimdi neden bunları yazdım çünkü 25 yıla yakın kariyerimde hala şuursuz bir insanmışım gibi davranıyorsunuz. Sanki ben defalarca içip içip ne konuştuğunu bilmeyen, kafası hep güzel takılan bu kariyeri tesadüfü elde etmişim gibi....Normalde bu konuda da konuşmazdım ama bu sefer durum farklı. Bir kaç aya evlenme planı yapan çift var karşımızda ve kimsenin özel hayatını sıkıntıya sokmak istemem. Baktım ki siz benim benim bunu şuursuzca yapmış olabileceğimi düşünüyorsunuz bir açıklama yapmak istedim. İnşallah önüne geçebilirim!Bilirsiniz ki çocuklar telefonla oynamayı çok sever ve bilirsiniz ki ünlülerin fanları bir çok ünlüyü aynı anda takip ettikleri için her ünlünün Instagram keşfet bölümünde hiç ilgisi olmayan diğer ünlüler görünür. İşte aynı böyle bir kaza sonucu oluşmuş bir olaydır bu beğenme hadisesi. 6 yaşımdaki bir çocuğumuzun oyun oynasın diye eline verdiğim telefonumun ve küçük kızımızın sevdiği kişileri görüp beğenme yapması olayı. Zaten annesi de o beğeniyi hemen panik yapıp geri almış. Açıklamam bu. Yani evlilik hazırlığı yapan bir çifte bu saygısızlığı yapacak kadar kendime düşman, şuursuz biri değilim. Rahatladık mı?"