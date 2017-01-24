Afra Saraçoğlu'nun ailesi ile birlikte 14 yaşında ajansına geldiğini, 20 Haziran 2012 tarihinde yaptığı sözleşme ile 5 yıl süreli fotomodellik ve mankenlik anlaşması yaptığını belirten Esra Fişekçioğlu Maeyer, "Afra Saraçoğlu yanımda mankenlik ve fotomodelliği öğrendi. Üzerinde emeğim çok. Ajansımı ve beni aradan çıkartarak modellik, fotomodellik, dizi veya sinema oyunculuğu yapamaz. Yaptığı takdirde komisyon ödemesi yapmak zorunda. Ödeme yapmadığı için avukatım aracılığıyla 53 bin TL tutarında tazminat davası açtım. Sözleşmede Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'nun imzası, 'velisi' adı altında bulunuyor" dedi.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'ne açılan davanın ilk duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.
Kaynak: DHA
Özcan Deniz'in keşfi Afra'ya dava şoku
Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay ile birlikte 'İkimizin Yerine' adlı filmde oynayan 19 yaşındaki Afra Saraçoğlu'na, Antalya'da faaliyet gösteren ajans sahibi Esra Fişekçioğlu Maeyer, 53 bin TL'lik tazminat davası açtı.Magazin - 24 Ocak 2017 13:10
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