Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in yeni sevgilisinin spiker ve Youtuber Selin Yağcıoğlu olduğu ortaya çıktı.
Buse Narcı ile olaylı şekilde ayrılan Özcan Deniz’in aşk orucu kısa sürdü! Ünlü oyuncunun kalbini spiker ve Youtuber Selin Yağcıoğlu’na kaptırdığı ortaya çıktı. Gözlerden uzak buluşan çift, ilişkilerinin ortaya çıkmaması için birbirlerini takip etmezken, genç spikerin kısa sürede aileye girdiği öğrenildi.
Deniz’in yengesi Evren Deniz ile yeğenleri, Yağcıoğlu’yla birbirlerini sosyal medyada takip etmeye başladı.
Kaynak: haberturk.com
Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu çıktı
Özcan Deniz'in aşk orucu kısa sürdü! Deniz'in gönlünü Selin Yağcıoğlu'na kaptırdığı ortaya çıktı.Magazin - 10 Mayıs 2017 08:30
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Selin Yağcıoğlu, Özcan Deniz
MAGAZİN HABERLERİ
- Murat Boz, Facetime ile intiharı önledi!
- Alişan, Eda Erol'un ailesiyle tanıştı
- Bengü de evleniyor!
- Arda Turan ile Yağmur Ünal aşk mı yaşıyor?
- Fahriye Evcen ringe çıktı
- Kalp Atışı'ndan ilk kare geldi!
- Fatih dizisinin yönetmeni belli oldu
- Survivor'da Gönüllüler'de elenen isim belli oldu!
- Kendall Jenner ve Bella Hadid şov yaptı
- Eser Yenenler, 'yuva' yıkan eleştirilerine yanıt verdi!