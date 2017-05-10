Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu çıktı

Özcan Deniz'in aşk orucu kısa sürdü! Deniz'in gönlünü Selin Yağcıoğlu'na kaptırdığı ortaya çıktı.

Magazin - 10 Mayıs 2017 08:30
Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu çıktı
Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in yeni sevgilisinin spiker ve Youtuber Selin Yağcıoğlu olduğu ortaya çıktı.

Buse Narcı ile olaylı şekilde ayrılan Özcan Deniz’in aşk orucu kısa sürdü! Ünlü oyuncunun kalbini spiker ve Youtuber Selin Yağcıoğlu’na kaptırdığı ortaya çıktı. Gözlerden uzak buluşan çift, ilişkilerinin ortaya çıkmaması için birbirlerini takip etmezken, genç spikerin kısa sürede aileye girdiği öğrenildi.

Deniz’in yengesi Evren Deniz ile yeğenleri, Yağcıoğlu’yla birbirlerini sosyal medyada takip etmeye başladı.

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Kaynak: haberturk.com
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