Özer Hurmacı-Mihriban Hurmacı boşanma davasından vazgeçti

Eşinin sürekli Astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, “Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor” iddiasında bulunmuştu.Hurmacı çifti geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından barıştıklarını duyurdu.Çift, mahkemeye başvurarak karşılıklı açtıkları Boşanma davalarından ve katılma alacağı davasından vazgeçtiklerine dair bir dilekçe sundu.Feragat dilekçesini inceleyen mahkeme, çiftin boşanma davasını reddetti. (Kaynak: hurriyet.com.tr)