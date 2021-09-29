Özer Hurmacı'nın eşinden karşı hamle!

Magazin basınında son günlerde konuşulan çiftlerden biri de Özer-Mihriban Hurmacı çifti oldu. Son olarak futbolcu Özer Hurmacı eşine Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor dediği eşine boşanma davası açmıştı. Eşi Mihriban Özer'den de çok konuşulacak karşı bir hamle geldi.Magazin masalarında günlerdir konuşulan bu açıklamaların tamamen kurgu olduğunu söyleyen Mihriban Özer , 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin lira iştirak nafakası talep etti. Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, ayrıca 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.