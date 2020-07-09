Özge Borak organik tarıma başladı!

Corona virüs salgının ülkemizde de görünmesinin ardından kendisini evinde karantinaya alan Özge Borak normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte aylar sonra Avşa Adası’nda gitti. Babasının yanında tatil yapan oyuncu burada organik tarıma merak sardı. Vaktinin çoğunu bahçede geçiren Borak, kavun ekti, domates topladı. O anları da Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.