Özge Borak'tan sevgilisine evlilik iması!

Oyuncu Özge Borak, önceki akşam Asmalımescit'te bir mekanda 35. yaş gününü kutladı. Güzel oyuncu, "Bu yıl nişan ya da evlilik olur mu?" sorusuna, "Şimdilik yok... Bir zaman olur inşallah" diyerek cevap verdi.

Magazin - 14 Şubat 2017 08:00
Özge Borak'tan sevgilisine evlilik iması!
Mekân çıkışı sevgilisi Berkay Tahmaz ile objektiflere mutluluk pozu veren Özge Borak, gazetecilerle ayak üstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Borak, “Bundan daha iyi olamazdım. Benim doğum günüm 14 Şubat Sevgililer Günü’ydü. Hafta içine denk geldiği için Berkay dostlarımızı bir araya toplayarak böyle bir sürpriz yapmış. Her şey çok muhteşemdi” dedi.


Gazetecilerin, “Bu yıl bir nişan ya da evlilik merasimi olur mu?’ sorusuna oyuncu, “Şu anda öyle bir şey yok. Biz hayatımızdan çok memnunuz. Bir zaman olur inşallah” diyerek sevgiline gönderme yaptı. Uzun zamandır ekranlarda olmayan oyuncu, “Projeler geliyor ama şu an halihazırda başlayacağım bir proje yok” diyerek oradan ayrıldı.

Kaynak: sozcu.com.tr
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