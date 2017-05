Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden evlilik açıklaması

Magazin - 14 Mayıs 2017 05:00

Genç oyuncular Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, katıldıkları bir organizasyonda soruları yanıtladılar.TV8'de yayınlanan "Magazin 8"in haberine göre, geçtiğimiz günlerde çıkan evlilik haberlerine açıklık getiren çift, evlilik haberlerinin doğru olmadığını söyledi.Özge Gürel, Bizim işler çok belli olmadığı için her an değişebilir de, devam edebilir de. Etiketlemeye gerek yok. Şu an iyiyiz. Gerek olduğunda, ihtiyaç duyduğumuzda onu da düşünürüz" dedi.Serkan Çayoğlu ise, "Kendi aramızda şu an mutluyuz. Zaten öyle bir şey olunca da bizden duyarsınız" ifadelerini kullandı.