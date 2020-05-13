Uzun süredir aşk yaşayan oyuncular Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun tatlı atışması sosyal medyada takipçilerinin gözünden kaçmadı. Twitter'da profil fotoğrafını değiştiren Serkan Çayoğlu'na Özge Gürel, "Sevgilim kaçamazsın bırak o telefonu. İçinde uçan süpürge, ejderha, canavar olan her şeyi izleyeceğiz. Salonda bekliyorum öptüm." diye tweet attı.
Serkan Çayoğlu'nun bu tweete yanıtı ise takipçilerinin yüzünü güldürdü:
"Aşkım çok etkileniyorsun... Sonra 'niye benim süpürgem yok, niye delorean yok, kediler keşke ejderhaya dönüşse' diyorsun. Yoksa Harry Potter tüm seri güzel fikir."
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun tatlı atışması!
Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu sosyal medyada yazışmalarıyla takipçilerinin yüzünü güldürdü.
13.05.2020 20:08 Magazin