Özge Gürel, İtalya'da bakın kiminle kıyaslandı?

Başrolünde yer aldığı Bay Yanlış dizisi yakında İtalya’da yayınlanacak olan Özge Gürel için İtalyan INpress magazine sayfası özel bir haber içeriği hazırladı. Haberde Özge Gürel için “ Saflık ve sadelik mucizesinin adı Özge Gürel” ifadelerine yer verdi ve oyuncu ve moda ikonu “Audrey Hepburn” ile karşılaştırılarak “Zarifliği ve derinliği öyle özel ki Audrey Hepburn ile kıyaslanıyor” denildi.Özge Gürel’in sosyal medyadan yaptığı yardım çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerinden de bahsedilen yazıda “Bu asil iyilikleri sayesinde Özge Gürel bir nezaket ikonu olarak kabul ediliyor. Birçok insana iç güzelliğin önemi kanıtlayan bir ruha sahiptir. İşi dışında rol yapmayan karakteriyle her zaman sahip olduğu doğallığını korumayı başarır. Gerçek merakı ve her durumda sahip olduğu içten gelen coşkusu önemli konuların anlatılacağı güçlü projelerde onu hep görmemizi sağlıyor” yorumu yapıldı.