Özge Gürel'e sürpriz doğum günü kutlaması

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yeni beIN ORIGINALS dizisi “Hayaller ve Hayatlar” ilk bölümüyle 17 Şubat Perşembe günü dijital içerik platformu beIN CONNECT’te izleyici karşısına çıkmak için gün sayarken çekimler de bir yandan devam ediyor.Dizinin başrol oyuncularından Özge Gürel’e sette sürpriz yapıldı ve doğum günü için pasta kesildi. Tüm oyuncu arkadaşlarının ve yapım ekibinin birlikte organize ettiği kutlamada güzel oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi ve herkese teşekkürlerini iletti. Neşeleri yüzlerinden okunan ekip bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.Dört yakın arkadaşın farklı hayatlarını; hayalleri ve gerçekleri arasındaki çatışmayı izleyiciyle buluşturacak olan dizinin kadrosunda Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yusuf Çim, Serkay Tütüncü, Ekin Mert Daymaz, Halil İbrahim Kurum, Özge Özacar gibi yıldız isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor.Hayallerinin peşinde koşarken hayata yakalananların hikayesini anlatan beIN ORIGINALS dizisi “Hayaller ve Hayatlar” 17 Şubat Perşembe günü beIN CONNECT’te başlıyor!