Yağmur Ünal’ın MED Yapım ile ortak yapım şirketinin ilk projesi belli oldu.
Raninitv'nin haberine göre, Star TV’de Temmuz ayında yayına başlayacak olan ”Dolunay” dizisinin kadın başrol oyuncusu Özge Gürel oldu. Diziyi, daha önce Galip Derviş, İlişki Durumu: Evli, Baba Candır gibi dizileri yöneten Çağrı Bayrak yönetecek. Dizinin bu ay sonunda sete çıkması bekleniyor.
Özge Gürel’in yeni dizisi belli oldu!
Güzel oyuncu Özge Gürel'in yeni dizisi netleşti.Dizi - 10 Mayıs 2017 22:40
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