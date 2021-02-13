Özge Özder anne oldu!

Yaptıkları düetlerle, sosyal medya paylaşımlarıyla ve aşklarıyla gündemden düşmeyen, sevilen çiftin bir kız bebekleri oldu. Kızlarının ismini Eva Luna koyan çift sosyal medya hesaplarından takipçilerine bebeğin ve kendilerinin sağlık durumunun iyi olduğunu söylemeyi ihmal etmediler.Son paylaşımında "Kucağımızdasın artık, Hoş geldin Ay Kızım.." diyen Özge Özder'e müzisyen eşi ise, "Aslında Gidersen Eğer Klibinde Annenin Karnında Ekrandaydın, Şimdi ise Ailemize, Hayatımıza, Yuvamıza Hoş geldin, Benim Ay Tanrıçam, Güzel Yüzlüm" sözleriyle karşılık verdi...