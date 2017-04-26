Özge Özder aradığı aşkı buldu

Magazin - 26 Nisan 2017 21:05

Oyuncu Özge Özder, spor eğitmeni ve müzisyen Sinan Güleryüz ile bir ilişkiye yelken açtı.Aşklarını Instagram hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla duyuran ikili, pozlarının altına yazdıkları romantik mesajlarla da hayranlarından övgü dolu yorumlar alıyor.