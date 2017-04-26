Özge Özder aradığı aşkı buldu

Ünlü oyuncu Özge Özder aradığı aşkı buldu.

Magazin - 26 Nisan 2017 21:05
Özge Özder aradığı aşkı buldu
Oyuncu Özge Özder, spor eğitmeni ve müzisyen Sinan Güleryüz ile bir ilişkiye yelken açtı.

Aşklarını Instagram hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla duyuran ikili, pozlarının altına yazdıkları romantik mesajlarla da hayranlarından övgü dolu yorumlar alıyor.

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