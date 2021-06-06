Özge Özpirinçci 9 haftalık hamile

Ünlü oyuncu, Salih Bademci’yle birlikte rol aldığı yeni filmi “İlk ve Son”un çekimlerine kısa süre önce başladı. Hamileliğin ortaya çıkmasının ardından, Cem Karcı’nın yönettiği filmin setinde alarma geçildi. Ekip, oyuncunun karnı belirginleşmeden önce çekimlerin tamamlanması için çalışmalara hız verdi. Yakın plan sahnelerin çekimleri de yeniden planlandı.Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci’nin ağustos ya da eylül ayında nikâh masasına oturacağı konuşuluyor.[Kaynak: hurriyet.com.tr]