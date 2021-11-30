Özge Özpirinçci anne oldu!

Doğum, bugün Maslak'ta özel bulunan özel bir hastanede, saat 15.17’de, Kadın Hastalıkları ve Doğum / Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Atahan Güven tarafından gerçekleştirildi. Hastaneden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:“Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”