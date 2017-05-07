Özge Özpirinçci evinde keçi besliyor

Evinde iki kedisi, çiftlikte köpekleri olan, son olarak Zilli adını verdiği eşeği sahiplenen Özge Özpirinçci şimdi de iki keçiye bakmaya başladı.

Magazin - 07 Mayıs 2017 19:35
Özge Özpirinçci evinde keçi besliyor
Evinde iki kedisi, çiftlikte köpekleri olan, son olarak Zilli adını verdiği bi eşeği sahiplenen Özge Özpirinçci şimdi de iki keçiye bakmaya başladı.

Sosyal medya hesabından keçileriyle birlikte fotoğrafını paylaşan Özge Özpirinçci " Hadi Zilli'nin yeni arkadaşlarına isim bulalım! Siyah olan dişi diğeri erkek. Evet yaratıcılığımızı konuşturalım hanımlar beyler" yazdı.

Ünlü oyuncunun sevgilisi Burak Yamantürk de kedi, köpek, eşek ve keçileriyle çektirdiği fotoğrafın altına "Yaz tatili için kedi köpek eşşek ve keçi ile hangi otelde kalabiliriz acaba" yazdı.

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