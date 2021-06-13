Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

6 yıldır Burak Yamantürk’le birlikte olan Özge Özpirinçci, geçen hafta hamilelik haberlerini doğrulamış, 13 haftalık hamile olduğunu söylemişti. Çift, bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti kız.Özpirinçci’nin rol aldığı “İlk ve Son” dizisinin çekimleri biter bitmez, ünlü çift eylül ayında nikah masasına oturacak.