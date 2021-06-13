6 yıldır Burak Yamantürk’le birlikte olan Özge Özpirinçci, geçen hafta hamilelik haberlerini doğrulamış, 13 haftalık hamile olduğunu söylemişti. Çift, bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti kız.
Özpirinçci’nin rol aldığı “İlk ve Son” dizisinin çekimleri biter bitmez, ünlü çift eylül ayında nikah masasına oturacak.
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Altı yıldır meslektaşı Burak Yamantürk’le aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin hamile olduğunu açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Yamantürk ve Özpirinçci’nin dünyaya gelecek olan bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
13.06.2021 12:28 Magazin