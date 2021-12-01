Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün bebeklerinin ismi belli oldu!

Yaklaşık 8 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında Marmaris'te evlenen Özge Özpirinçci (35), dün öğlen saatlerinde bir kız bebek dünyaya getirdi.Çiftin bebekleri, 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi.Ünlü oyuncunun menajeri Önem Günal yaptığı açıklamada, "Anne ve bebeğin sağlık durumu çok iyi. Sezaryen doğum gerçekleşti. İsim konusunda henüz karar vermediler" dedi.Çok geçmeden Özpirinçci ve Yamantürk'ün kızlarına Mercan ismini verdiği ifade edildi.