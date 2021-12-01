Yaklaşık 8 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında Marmaris'te evlenen Özge Özpirinçci (35), dün öğlen saatlerinde bir kız bebek dünyaya getirdi.
Çiftin bebekleri, 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi.
Ünlü oyuncunun menajeri Önem Günal yaptığı açıklamada, "Anne ve bebeğin sağlık durumu çok iyi. Sezaryen doğum gerçekleşti. İsim konusunda henüz karar vermediler" dedi.
ADI MERCAN
Çok geçmeden Özpirinçci ve Yamantürk'ün kızlarına Mercan ismini verdiği ifade edildi.
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün bebeklerinin ismi belli oldu!
Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk çiftinin kızları dün öğle saatlerinde dünyaya gelmişti. Özpirinçci ve Yamantürk'ün kızlarına Mercan ismini verdiği öğrenildi.
01.12.2021 15:45 Magazin