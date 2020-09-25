Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy sporda!

"Aşk Yeniden" isimli dizide birlikte rol aldıktan sonra çok yakın iki arkadaş olan Özge Özpirinçci ile Buğra Gülsoy, önceki gün Etiler'de birlikte görüntülendi. İki oyuncu spor sonrası kahve molası verirken magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.Yeni dizisi için saçlarını uzatan Buğra Gülsoy, “Tarihi bir karakteri oynamak benim için çok yeni bir şey” dedi.Yeni imajıyla kamera karşısına geçen Özge Özpirinçci ise kısalttığı saçlarıyla ilgili, “Tamamen keyfi, herhangi bir şey yok. O kadar zamandır saçlarım uzundu ki, hep aklımdaydı kısaltmak. Boşluk bulunca kestirdim” yanıtını verdi.