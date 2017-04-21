Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy yeniden bir araya mı geliyor?

Magazin - 22 Nisan 2017 03:00

"Aşk Yeniden" dizisinin beğenilen çifti Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy yeniden bir araya geliyor.Özpirinçci ve Gülsoy, komedi türünde olması beklenen "Yeni Aşk" isimli sinema filmi için yeniden kamera karşısına geçecek. Çekimleri Haziran’da başlayacak olan ve 2018'de vizyona girmesi beklenen filmin yapımın konusu ve detayları hakkında henüz bilgiler netleşmiş değil.Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy, 10 Şubat 2015’te Fox TV'de yayına başlayıp 14 Haziran 2016’da ekrana 59. bölümüyle veda eden "Aşk Yeniden"deki uyumlarıyla izleyicinin beğenisini kazanmışlardı.