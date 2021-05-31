Özge Özpirinçci ve Salih Bademci hangi dizide buluştu?

BluTV, yapımcılığını üstlendiği ilk orijinal içeriği ‘İlk ve Son’u seyirciyle buluşturmak için hazırlanıyor. Yer aldıkları projelerdeki performanslarıyla izleyicinin övgülerini toplayan başarılı oyuncular Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrollerinde bir araya geldiği ‘İlk ve Son’un senaryosu, ‘Yarım Kalan Aşklar’ ve ‘Söz’ gibi projelerde imzası bulunan Hakan Bonomo’nun kaleminden çıkıyor. Dizinin ekibi, set öncesi hazırlıklarını tamamlayarak çekimlere başladığını sette çekilen bir video ile duyurdu. Yayınlanan duyuru videosunda Özpirinçci ve Bademci’nin sempatik halleri eğlenceli anlara sebep olurken ikilinin samimiyeti şimdiden dikkatleri çekiyor.‘İlk ve Son’un yönetmenliğini ‘Tatlı Küçük Yalancılar’, ‘Hayat Şarkısı’, ‘Hercai’ ve ‘Kırmızı Oda’ gibi ses getiren yapımların başarılı yönetmeni Cem Karcı üstleniyor. ‘İlk ve Son’, yaşamın tüm gerçekliği ile herkesin kalbine dokunacak unutulmaz bir aşk hikayesini izleyiciye anlatacak. Karcı’nın ilk dijital projesi olan ve herkesin kendinden bir şeyler bulacağı hikayesiyle ‘İlk ve Son’ yakında BluTV’de!