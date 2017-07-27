Çeşme’nin ardından tatil rotasını Bodrum’a çeviren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, önceki gün gittikleri plajda yüzme yarışı yaptı. İkilinin mücadelesini tatilciler de ilgiyle izledi.
Sıcaktan bunaldılar
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, tatile Bodrum’da devam ediyor. İkili önceki gün Bitez Sarnıç Beach’teydi. Bir süre güneşlenen Özpirinçci ve Yamantürk, sıcaktan bunalınca deniz gözlüklerini takıp suya girdi.
Yarışı Burak kazandı
Çift, bir süre sonra yarışmaya karar verdi. Finish noktasını açıktaki dubalar olarak belirleyen iki ünlü oyuncu, kıyasıya bir rekabete girdi. Tatilcilerin de ilgiyle izlediği yarışın sonunda kazanan Yamantürk oldu. Yarışı kaybeden Özge Özpirinçci, kıyıya dönmeden önce dubalara tutunarak bir süre dinlendi. Burak Yamantürk’ün göğüs ucuna piercing taktırdığı görüldü.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Özge Özpirinçci yarışı kaybetti!
Önceki gün Bodrum'da gittikleri plajda Burak Yamantürk ile yüzme yarışı yapan Özge Özpirinçci, yarışı kaybetti.Magazin - 28 Temmuz 2017 06:30
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