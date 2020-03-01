Özge Özpirinçci’nin sinirlerini bozan sorun!

Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu aynı dizide!

Özge Özpirinçci ile Meriç Aral’ın eğlenceli dakikaları!

Üç sezon süren Kadın dizisinde başarılı bir performans sergileyen Özge Özpirinçci, Youtube'da Pelin Kaya'nın programına konuk oldu. Oyuncu tek gözünün küçülmesine sinir olduğunu açıkladı. Özpirinçci, “Neye takılıyorum bazen, tek gözüm çok küçülüyor yorgun olunca bazen. Sette de olabiliyor, uykusuz kalınca oluyor. Onu görünce bazen sinir oluyorum. Acaba gözü açacak bir şey var mı diye düşünüyorum” dedi.