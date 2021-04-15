Özge Şafak’a Bilal Sonses desteği

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan Özge Şafak, müzik çalışmalarına iddialı bir single’la devam ediyor. Şafak bu kez müzik dünyasının son dönemde en çok konuşulan isimlerinden Bilal Sonses’le işbirliği yaptı.Özge Şafak, yeni single’ı için Bilal Sonses’in söz, müzik ve düzenlemesine imza attığı “Geçmişi Araladım” adlı şarkıyı seslendirdi. Sonses, Şafak'a back vokal yaparak da destek verdi.“Geçmişi Araladım”, Sipan Babur Productions etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Şarkının ünlü yönetmen Murad Küçük’ün imzasını taşıyan klibi de yapım şirketinin YouTube sayfasında yayınlandı.