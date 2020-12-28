Özge Törer'in bağış jesti ekip arkadaşlarını duygulandırdı!

Derneğe oyuncu ve ekip arkadaşları adına bağış yapan Özge Törer, ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet desteğinde bulundu.Oyuncu arkadaşları ve ‘Kuruluş Osman’ kadrosundaki ekibi genç oyuncunun bu jesti karşısında oldukça duygulanırken; Hayır Kapısı Derneği de Özge Törer’e desteğinden dolayı bir teşekkür mesajı yayınladı.