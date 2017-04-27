Özge Ulusoy: Aşk acısı çekmiyorum

Maskeli partiye ünlü akını!
Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı'nın ayrılmasının ardından gözler, yine Arzu Sabancı'ya çevrilmişti. Çünkü Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın, en başından beri bu ilişkiye karşı olduğu söyleniyordu. Arzu Sabancı ise ayrılığa dair şu açıklamayı yapmıştı:
Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı'nın ayrılık sebebi; Maç
"Oğullarımızın sevdikleri, bizim de sevdiklerimiz olur. Onları baş tacı yaparız. İlişkilerinin bittiğini biz de sizin gibi öğrendik. İnsanlar bu konuyu benimle niye ilişkilendiriyor anlamıyorum.
İlişkiyi kim bitirdi; Özge Ulusoy mu, Hacı Sabancı mı?
Özge Ulusoy-Hacı Sabancı aşkı bitti!
KAYNAK: posta.com.tr