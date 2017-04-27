Özge Ulusoy: Aşk acısı çekmiyorum

Özge Ulusoy ve 6 yıldır aşk yaşadığı Hacı Sabancı kısa süre önce ayrıldı

Magazin - 27 Nisan 2017 12:24
6 yıllık aşkı Hacı Sabancı’dan 10 gün önce ayrılan manken Özge Ulusoy “Aşk acısı çekiyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Üzgünüm, içim acıyor, ama aşk acısı çekmiyorum. Bu ara çok çalışıyorum. Tüm sevenlere mutluluk dilerim.”

Maskeli partiye ünlü akını!

Maskeli partiye ünlü akını!



Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı'nın ayrılmasının ardından gözler, yine Arzu Sabancı'ya çevrilmişti. Çünkü Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın, en başından beri bu ilişkiye karşı olduğu söyleniyordu. Arzu Sabancı ise ayrılığa dair şu açıklamayı yapmıştı:

Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı'nın ayrılık sebebi; Maç

Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı'nın ayrılık sebebi; Maç



"Oğullarımızın sevdikleri, bizim de sevdiklerimiz olur. Onları baş tacı yaparız. İlişkilerinin bittiğini biz de sizin gibi öğrendik. İnsanlar bu konuyu benimle niye ilişkilendiriyor anlamıyorum.

İlişkiyi kim bitirdi; Özge Ulusoy mu, Hacı Sabancı mı?

İlişkiyi kim bitirdi; Özge Ulusoy mu, Hacı Sabancı mı?



Özge Ulusoy-Hacı Sabancı aşkı bitti!

Özge Ulusoy-Hacı Sabancı aşkı bitti!



KAYNAK: posta.com.tr
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