Özge Ulusoy: Aşk acısı çekmiyorum

Magazin - 27 Nisan 2017 12:24

Maskeli partiye ünlü akını!

Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı'nın ayrılık sebebi; Maç

İlişkiyi kim bitirdi; Özge Ulusoy mu, Hacı Sabancı mı?

Özge Ulusoy-Hacı Sabancı aşkı bitti!

6 yıllık aşkı Hacı Sabancı’dan 10 gün önce ayrılan manken Özge Ulusoy “Aşk acısı çekiyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Üzgünüm, içim acıyor, ama aşk acısı çekmiyorum. Bu ara çok çalışıyorum. Tüm sevenlere mutluluk dilerim.”Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı'nın ayrılmasının ardından gözler, yine Arzu Sabancı'ya çevrilmişti. Çünkü Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın, en başından beri bu ilişkiye karşı olduğu söyleniyordu. Arzu Sabancı ise ayrılığa dair şu açıklamayı yapmıştı:"Oğullarımızın sevdikleri, bizim de sevdiklerimiz olur. Onları baş tacı yaparız. İlişkilerinin bittiğini biz de sizin gibi öğrendik. İnsanlar bu konuyu benimle niye ilişkilendiriyor anlamıyorum.KAYNAK: posta.com.tr