Özge Ulusoy estetik iddialarına yanıt verdi!

Ünlü model Özge Ulusoy, hakkında çıkan 'estetik yaptırdı' iddialarına yanıt verdi.

11.02.2020 15:11 Magazin

Özge Ulusoy estetik iddialarına yanıt verdi! Özge Ulusoy, son zamanlarda estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme geliyordu. Ünlü model, 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada bu iddialara yanıt verdi.

"GEREKİRSE YAPTIRACAĞIM"
Ulusoy, mutlu olduğunu belirtip "İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı. Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum. Eğer ameliyat olmam gerekirse de olurum. İleride olacağım. Yüzümü de gerdireceğim. Gerekirse yaptıracağım. Ben böyle şeylerden çekinmiyorum. Bakımlı olmak benim hoşuma gidiyor. Bu herkesin tercihi. Yaptırmayana da saygı duyarım, yaptırana da saygı duyarım. Mutlu olmadığım bir yer olsaydı da yaptırırdım." dedi.

Özge Ulusoy açıkladı ama inanmadılar!

Özge Ulusoy açıkladı ama inanmadılar!
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