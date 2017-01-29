Özge Ulusoy: Evlenmeden olmaz!

Ünlü işadamı Hacı Sabancı ile uzun süredir aşk yaşayan Özge Ulusoy, "Hiçbir erkekle aynı evde yaşamadım. Evlenmeden asla yaşamam" diyerek prensiplerinin altını çizdi.

Magazin - 29 Ocak 2017 17:30
Özge Ulusoy: Evlenmeden olmaz!
Uzun süredir Hacı Sabancı ile aşk yaşayan manken Özge Ulusoy, evlenmeden asla sevgilisiyle aynı evde yaşamayacağını net bir dille ifade etti.



Özge Ulusoy yürekleri hoplattı

Özge Ulusoy yürekleri hoplattı



EVLİLİK GÜNDEME GELDİ
Yaklaşık 7 senedir sevgili olan çift, 2013 yılında ayrılıklarıyla gündeme gelmişti. Özge Ulusoy, bu dönem bir başka iş adamıyla aşk yaşamıştı. Daha sonra tekrardan barışan çiftin uzun süre ilişkileri devam etti. Hal böyle olunca, magazin basını ünlü mankene her fırsatta evliliği soruyor. Evlilikle ilgili yine net konuşmayan Özge Ulusoy, kesin bir dille evlenmeden aynı evde yaşamayacağını belirtmekten çekinmedi.

Ve Özge Ulusoy gelinliği giydi!

Ve Özge Ulusoy gelinliği giydi!



"HİÇBİR ERKEKLE YAŞAMADIM"
Özge Ulusoy, "Bu zamana kadar hiçbir erkek arkadaşımla aynı evde yaşamadım. Bu konuda çok prensipliyim" dedi.
[url=https://www.gecce.com/video-ozge-ulusoy-sinirlari-zorladi][/url]


KAYNAK: milliyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Özge Ulusoy

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Yayın tarihi belli oldu!
  • İşler durma noktasına geldi!
  • Dilara hafızasını kaybediyor!
  • "Ben hiç öyle bir şey giyer miyim?"
  • Aslışah, Ceylan'ı sildi!
  • Kırmızı halıda büyük yarış!
  • Evlilik sözleşmesi yaptılar mı?
  • Setteki kavgayı Nurgül bitirdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Rolüne Murat Boz'la hazırlandı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Seren Serengil'den Engin Akyürek'e: "Aşkım"
  • Cesur ve Güzel'den Başak Dizer'e jest
  • İçerde 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
  • Setteki kavgayı Nurgül Yeşilçay bitirdi!
  • Kendall Jenner kırmızı halıda fazla cesur!
  • Murat Boz'un annesi yoğun bakımda
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Dava sonrası duygusal paylaşım
Seren Serengil'den Engin Akyürek'e: "Aşkım"

EN POPÜLER HABERLER

  • Setteki kavgayı Nurgül Yeşilçay bitirdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Cesur ve Güzel'den Başak Dizer'e jest
  • Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya özel plaka!
  • Ayşenur Balcı'nın yeni aşkı
  • Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
  • Ünlü oyuncu fena yakalandı
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
Setteki kavgayı Nurgül Yeşilçay bitirdi!