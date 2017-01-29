Özge Ulusoy: Evlenmeden olmaz!

Magazin - 29 Ocak 2017 17:30

Özge Ulusoy yürekleri hoplattı

Ve Özge Ulusoy gelinliği giydi!

Uzun süredir Hacı Sabancı ile aşk yaşayan manken Özge Ulusoy, evlenmeden asla sevgilisiyle aynı evde yaşamayacağını net bir dille ifade etti.Yaklaşık 7 senedir sevgili olan çift, 2013 yılında ayrılıklarıyla gündeme gelmişti. Özge Ulusoy, bu dönem bir başka iş adamıyla aşk yaşamıştı. Daha sonra tekrardan barışan çiftin uzun süre ilişkileri devam etti. Hal böyle olunca, magazin basını ünlü mankene her fırsatta evliliği soruyor. Evlilikle ilgili yine net konuşmayan Özge Ulusoy, kesin bir dille evlenmeden aynı evde yaşamayacağını belirtmekten çekinmedi.Özge Ulusoy, "Bu zamana kadar hiçbir erkek arkadaşımla aynı evde yaşamadım. Bu konuda çok prensipliyim" dedi.[url=https://www.gecce.com/video-ozge-ulusoy-sinirlari-zorladi][/url]KAYNAK: milliyet.com.tr