Lansmanda basın mensuplarının karşısına geçen Özge Ulusoy’a, “Yazın güneş ışınlarından nasıl korunuyorsunuz?” sorusuna, “Güneşe sadece sabah veya akşam çıkarım. O saatler dışında çıkmayı tercih etmiyorum. Güneş kremimi 2-3 saat’de bir değiştiririm” cevabını verdi.
Yaz için tatil planları merak edilen manken, “Bu yaz plan yapmadım. Mayıs benim çok güzel geçecek. Global bir marka ile anlaştım. Bu yaz da çalışarak geçireceğim gibi görünüyor. Bakalım belki kız arkadaşlarımla bir yerlere kaçarız bir ara. Bizim ülkemiz cennet, tatil için çok müsait” dedi.
Hacı Sabancı ile ilgili konuşmayan Özge Ulusoy, “Tekrar barışır mısınız?” sorusu üzerine, sert bir dille “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” dedi.
Kaynak:milliyet.com.tr
Özge Ulusoy, Hacı Sabancı konusunu kapattı!
Hacı Sabancı ile 6 yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran manken Özge Ulusoy, önceki gün tanıtımda görüntülendi.Magazin - 05 Mayıs 2017 16:30
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