Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı karşılaştı!

Magazin - 16 Temmuz 2017 11:00

6 yıllık ilişkilerini geçen Nisan’da bitiren Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı, ayrılığın ardından Mikonos’ta karşı karşıya geldi.Bir beach’teki partide göz göze gelen iki eski sevgili birbirlerine selam vermedi. Aynı otelde Özge Ulusoy’un, Mikonos Adası’ndaki bir otelde kalması da ilginç bir tesadüf.Çünkü Haziran 2016’da Hacı Sabancı ile bu otelde kalmıştı. Ulusoy ayrıca eski sevgiliyle kaldıkları odayı tercih etti.Geçtiğimiz hafta Hacı Sabancı ile Ahu Yağtu’nun Emirgan’daki bir gecce kulübünde öpüştükleri haberleri çıkmıştı. Ulusoy'un eski sevgilisi Hacı Sabancı ile eğlenen Ahu Yağtu, Özge Ulusoy'un ‘Dostum’ dediği kişiler arasındaydı."Özge Ulusoy olayın ardından şunları söylemişti: “Haberi görünce şok geçirdim! Araştırdım, sordum. Meğer o gece herkes görmüş. Ahu 16 yıllık arkadaşım. Asla beklemezdim. Telefon açıp inkar etmek istedi. Ama cevap vermedim. Instagram’dan da sildim, Ahu benim için artık bitti. Hacı’ya kızmadım. Erkektir yapar. Bugün de ölmediysem bir daha ölmem. onlara tek şey diyorum; Allah ikisini de mutlu etsin. Ben çok güçlüyüm."