Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı'nın ayrılık sebebi; Maç

Hacı Sabancı ile ayrılan Özge Ulusoy yakınlarına "Çok üzgünüm, ayrılık acısını çalışarak atlatacağım" diyor. Peki bu aşkın bitmesine ne sebep oldu?

Dedikodu - 23 Nisan 2017 09:46
Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı'nın ayrılık sebebi; Maç
Hacı Sabancı 6 yıldır aşk yaşadığı manken Özge Ulusoy’dan ayrıldı.

Özge Ulusoy “Sonu yoktu. Evliliğe gitmeyecekti, aile kuramayacaktık” dedi. Hacı Sabancı “Kavga-gürültü olmadı. Karşılıklı oturduk, karar verdik” açıklaması yaptı. İşin gerçeği ortaya çıktı.

MAÇA GÖTÜRMEYİNCE...
Hacı Sabancı 13 Nisan’da Beşiktaş’ın, Fransa’da Lyon ile oynadığı maça 7-8 arkadaşıyla gitti. Kendisiyle gelmek isteyen sevgilisi Özge Ulusoy’a erkek erkeğe olacaklarını belirtip “Hayır” yanıtını verdi.

Özge Ulusoy “Senin bu seyahatlerin artık hiç hoşuma gitmiyor. Orada ne yaptığınız belli değil” dedi ve kıyameti kopardı. Sevgililer bu kavga sonucu ayrıldı.

ÇAPKINLIK İDDİASI
Hacı Sabancı gerek işi gerekse taraftarı olduğu Beşiktaş’ın maçları nedeniyle sık sık yurt dışına gidiyordu. En az 3-4 gün süren gezilerinde çapkınlık yaptığı iddia ediliyordu.

Özge Ulusoy “Sevgilinizi kıskanmıyor musunuz?” sorusuna “Ona güveniyorum. İlişkimizin iyi gitmesinin sırrı birbirimizi özgür bırakmak” cevabını veriyordu.

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Kaynak: posta.com.tr
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