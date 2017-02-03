KAYNAK: haberturk.com
Özge Ulusoy'dan düğün gafı!
Güzel model Özge Ulusoy'dan uzatmalı sevgilisi Hacı Sabancı'ya ince mesaj… Önceki gün bir davete katılan Ulusoy, "Yazın gelmesini bekliyorum. Düğün mevsimi olur" dedi.Magazin - 04 Şubat 2017 07:00
Gaf yaptığını fark eden güzel model durumu şu sözlerle toparladı: "Önümüzdeki ay arkadaşımın düğünü var. Yaza da başka bir arkadaşım evlenecek." Özge Ulusoy'un durup dururken düğünden bahsetmesi "Beyaz gelinliği giymeye kararlı olan ünlü mankenden Hacı'ya gönderme" olarak yorumlandı.
KAYNAK: haberturk.com
KAYNAK: haberturk.com
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