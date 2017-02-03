Özge Ulusoy'dan düğün gafı!

Magazin - 04 Şubat 2017 07:00

Gaf yaptığını fark eden güzel model durumu şu sözlerle toparladı: "Önümüzdeki ay arkadaşımın düğünü var. Yaza da başka bir arkadaşım evlenecek." Özge Ulusoy'un durup dururken düğünden bahsetmesi "Beyaz gelinliği giymeye kararlı olan ünlü mankenden Hacı'ya gönderme" olarak yorumlandı.KAYNAK: haberturk.com