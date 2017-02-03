Özge Ulusoy'dan düğün gafı!

Güzel model Özge Ulusoy'dan uzatmalı sevgilisi Hacı Sabancı'ya ince mesaj… Önceki gün bir davete katılan Ulusoy, "Yazın gelmesini bekliyorum. Düğün mevsimi olur" dedi.

Magazin - 04 Şubat 2017 07:00
Özge Ulusoy'dan düğün gafı!
Gaf yaptığını fark eden güzel model durumu şu sözlerle toparladı: "Önümüzdeki ay arkadaşımın düğünü var. Yaza da başka bir arkadaşım evlenecek." Özge Ulusoy'un durup dururken düğünden bahsetmesi "Beyaz gelinliği giymeye kararlı olan ünlü mankenden Hacı'ya gönderme" olarak yorumlandı.



KAYNAK: haberturk.com
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Özge Ulusoy

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Eser'i yerin dibine soktu!
  • Bu lokantada bikinili kızlar servis yapıyor!
  • Hiçbir cinsiyete ait değil!
  • Monica Bellucci'den olay itiraf!
  • "Kardashian ailesine rakibiz"

Eser'i yerin dibine soktu!

MAGAZİN HABERLERİ

  • 'Fİ' için 5 kilo verdiği ilginç yöntem!
  • İşte haftanın eleme adayları!
  • Törene katılmama nedeni şaşırttı!
  • Okan'dan Demet'e 250 bin'lik hediye!
  • "Aradığım her şey Burak'ta var"
  • Seçkin Piriler estetik yaptırdı!
  • Evlilik yıldönümünü böyle kutladı
  • Ünlü oyuncu evinde keçi besliyor!
  • "Arkamdan 'taş gibi' desinler"
  • Bahar'dan Murat Boz açıklaması!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Bahar Candan'dan Murat Boz açıklaması!
  • Beyaz Show'dan sevindiren karar!
  • Rihanna yine uslanmadı!
  • Aleyna Tilki komşuyu kızdırdı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu? (05.05.2017)
  • Murat Boz ve Aslı Enver ayrıldı mı?
  • 65 bavulluk bagaj krizi!
Bahar Candan'dan Murat Boz açıklaması!