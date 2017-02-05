Özge Ulusoy'dan Hülya Avşar itirafı

Magazin - 05 Şubat 2017 20:00

Başarılı sanatçı Hülya Avşar'ın geçen hafta giydiği transparan elbise hala konuşulmaya devam ediyor.Önceki gün 'Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nda podyuma çıkan Özge Ulusoy, Hülya Avşar’ın transparan elbisesini soran muhabirlere şu yanıtı verdi:"Hülya Avşar’a transparan çok yakışmış. Zaten ne giyse yakışır. İnanın ben onun kadar cesur olamazdım."