Özge Ulusoy'dan Hülya Avşar itirafı

Özge Ulusoy, "Hülya Avşar kadar cesur olamazdım" diyerek itirafta bulundu.

Magazin - 05 Şubat 2017 20:00
Özge Ulusoy'dan Hülya Avşar itirafı
Başarılı sanatçı Hülya Avşar'ın geçen hafta giydiği transparan elbise hala konuşulmaya devam ediyor.

Önceki gün 'Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nda podyuma çıkan Özge Ulusoy, Hülya Avşar’ın transparan elbisesini soran muhabirlere şu yanıtı verdi:

"Hülya Avşar’a transparan çok yakışmış. Zaten ne giyse yakışır. İnanın ben onun kadar cesur olamazdım."

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