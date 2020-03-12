Özge Ulusoy sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:
"Etrafımda şapır şupur öpüşenleri ya uyarıyorum ya kötü bakışlar atıyorum. Yetkililer, hükümetimiz herkes uyarıyor. Neyi anlamıyoruz acaba? Başkalarının dikkatsizliği yüzünden herkesin zarar görmesini istemiyorum. Temastan kaçınmak böyle bir durumda ayıp değil, aksine bilinçlilik... Cahillik yapmayalım lütfen."
Özge Ulusoy'dan sert uyarı: "Cahillik yapmayalım..."
Özge Ulusoy koronavirüsüne karşı takipçilerini sert bir dille uyardı.
12.03.2020 12:53 Magazin