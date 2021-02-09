Özge Ulusoy'dan yeni polemik: "Kaburga kemiklerime ne olmuş?"

Ünlü model Özge Ulusoy, önceki gün Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı.Bir dönem Ulusoy’un göbek deliği ve ayak parmakları sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok esprili yoruma maruz kalmıştı. Ünlü model, yeni pozunda bunlara gönderme yaparak şu notu yazdı: “Ayak parmaklarım ve göbek deliğimden sonra yeni polemik başlatıyorum: Kaburga kemiklerime ne olmuş? Görenler gözlerine inanamadı...”Ünlü mankenin esprili gönderisi kısa sürede 32 binden fazla beğeni aldı.Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle filtre uygulamaları üzerinden çektiği esprili karelerle takipçilerinin beğenisini de kazanan Özge Ulusoy, yaz tatili sırasında yaşadığı talihsiz bir kazayı takipçileriyle paylaşmıştı.