Özge Uzun İstanbul'a veda etti!

Güzel sunucu Özge Uzun, kına geccesinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbul'a veda ettiğini duyurdu.

Magazin - 23 Ocak 2017 06:00
Özge Uzun İstanbul'a veda etti!
Sunucu Özge Uzun, iki yıl önce ayrıldığı eşi Volkan Üst’ün canlı yayındaki evlenme teklifini kabul etmesinin ardından önceki akşam kına geccesi düzenledi. İki çocuğunun babası Volkan Üst’le yeniden bir araya gelen Uzun, arkadaşlarıyla birlikte düzenlediği kına gecvesinde bol bol eğlendi.



Volkan Bey’in yanına taşınacak olan Özge Uzun, İstanbul’dan ayrılışıyla ilgili sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.

Son derece duygusal ifadeler kullanan ünlü sunucu, "İşte gidiyorum. Tam 20 yıl önce binbir hayalle geldiğim şehre veda ediyorum. Yaşadım, nefes aldım, nefessiz kaldım, acıdım, kahkaha attım, ağladım. Kaybettim, çok kazandım. İncindim ama incittim de. Terk edildim, terk ettim! Arkamda, yanımda iyi yürekler biriktirdim. Mucizelerim iki kanadım. Yeni bir hayata uçuyorum" mesajını paylaştı.





Kaynak:acunn.com
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Bağlantılar: Özge Uzun,

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