Özgü Namal, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği, senaryosunu Oğulcan Kırca'nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturacağı 'Hükümsüz' dizisinin kadrosundan ayrılmıştı.
Pandemi sebebiyle daha önce İstanbul'da çekimlerinin yapılması planlanan projenin seti İzmir'e alınmıştı.. Geçtiğimiz ekim ayında eşi Ahmet Serdar Oral vefat eden oyuncu, çocuklarının eğitimi sebebiyle İzmir'e gidemeyeceğini belirterek, projeden affını istemişti. Yedi yıl aradan sonra setlere dönmeye hazırlanan Özgü Namal böylelikle 'Hükümsüz'e başlamadan veda etti.
BURÇİN TERZİOĞLU DEVRALDI
Dizide Özgü Namal’ın yerine konuşulan isimler arasında Sedef Avcı veya Bir Zamanlar Çukurova’ya başlayan Hande Soral konuşuluyordu. Yapımcının, Burçin Terzioğlu ile anlaştığı öğrenildi.
Özgü Namal'ın yerine Burçin Terzioğlu geldi!
İddiaya göre Hükümsüz dizisinde Özgü Namal'ın yerine oynayacak oyuncu Burçin Terzioğlu oldu.
14.12.2020 14:54 Magazin