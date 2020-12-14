Özgü Namal'ın yerine Burçin Terzioğlu geldi!

Özgü Namal, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği, senaryosunu Oğulcan Kırca'nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturacağı 'Hükümsüz' dizisinin kadrosundan ayrılmıştı.Pandemi sebebiyle daha önce İstanbul'da çekimlerinin yapılması planlanan projenin seti İzmir'e alınmıştı.. Geçtiğimiz ekim ayında eşi Ahmet Serdar Oral vefat eden oyuncu, çocuklarının eğitimi sebebiyle İzmir'e gidemeyeceğini belirterek, projeden affını istemişti. Yedi yıl aradan sonra setlere dönmeye hazırlanan Özgü Namal böylelikle 'Hükümsüz'e başlamadan veda etti.Dizide Özgü Namal’ın yerine konuşulan isimler arasında Sedef Avcı veya Bir Zamanlar Çukurova’ya başlayan Hande Soral konuşuluyordu. Yapımcının, Burçin Terzioğlu ile anlaştığı öğrenildi.