Özgür Aras aynı zaman da Cumartesi ve Pazar günleri Kral Pop Radyo ‘da yayınlanacak birbirinden ünlü konuklarını ağırlayacağı programa da başlayacak.
Özgür Aras, Kral Grubu'nda!
Müzik ve eğlence dünyasında trendleri belirleyen isimlerin başında gelen televizyon, sanat camianda pek çok ünlüyle birlikte yürüttüğü projeler, yazdığı kitaplar, İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekanlar ses getiren sosyal sorumluluk kampanyaları, aldığı sayısız ödülle adından sıkça söz ettiren iletişim danışmanı Özgür Aras bünyesinde Kral Fm, Kral Pop Radyo, Kral TV, Kral Pop TV, ve kralmuzik.com.tr ‘i barındıran Kral Grubu'nun Pazarlama ve İletişim Danışmanlığına getirildi.
11.04.2022 18:28 Yaşam
Özgür Aras aynı zaman da Cumartesi ve Pazar günleri Kral Pop Radyo ‘da yayınlanacak birbirinden ünlü konuklarını ağırlayacağı programa da başlayacak.