Özgür Aras'tan 'Senin Adın Bir Marka'

Kültür-Sanat - 19 Temmuz 2017 13:27

25 yıllık meslek hayatında müzik, televizyon, eğlence ve sanat camiasında hatırı sayılır bir tecrübeye sahip olan ve pek çok ünlü ismin iletişim danışmanlığını yapıp, yönettiği krizlerle sayısız başarılara imza atan, yazdığı kitaplar, İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekânlar, ses getiren sosyal sorumluluk kampanyaları ve aldığı sayısız ödülle adından sıkça söz ettiren iletişim danışmanı Özgür Aras'ın 9. kitabı “Senin Adın Bir Marka” 20 Temmuz’dan itibaren raflardaki yerini alıyor. Bugüne kadar Ajlan Büyükburç, Berkay, Demet Akalın, Deniz Akkaya, Deniz Seki, Emre Aydın, Gülben Ergen, Seda Sayan, Yonca Evcimik ve Zerrin Özer gibi pek çok ünlü isimle çalışan Özgür Aras, “Senin Adın Bir Marka” ismini verdiği kitabında, bu defa kendi yaşam öyküsünden yola çıkarak okuyuculara marka olma yolunun püf noktalarını paylaşıyor.Kendi yaşamlarında başarıya ulaşma yolunu arayanlara kılavuzluk edecek kitapta Aras, okuyuculara "Neden sizin adınız da bir marka olmasın?" sorusunu soruyor. "Hayalleriniz ne kadar büyük? Kendi işini kurmuş, başarılı olmuş hatta zirveye gözünü diken insanlara imrenerek bakmayı mı tercih ediyorsunuz yoksa kendi hayallerinizin peşinden gidecek cesarete sahip misiniz? Başarmak için önce karar vermek gerek ama nasıl?” sorularıyla okuyucuyu kışkırtan Özgür Aras, birebir tecrübeleri ve örnekleriyle marka olma yolunda deneyimlerini aktarıyor.