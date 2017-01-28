Özgürcan Çevik fena yakalandı

"Şevkat Yerimdar" filmiyle yıldızı parlayan oyuncu Özgürcan Çevik, önceki gecce kız arkadaşıyla yakalandı.

Magazin - 29 Ocak 2017 01:18
Özgürcan Çevik fena yakalandı
Özgürcan Çevik ve kız arkadaşı önceki gecce Arnavutköy'de bir mekanda yemek yedi. Genç aşıklar mekanda gecce 03.00'te çıkıp Çevik’in Tarabya'daki evine geçti. Taksiden indikleri sırada muhabirlere yakalanan çiftten esmer güzel flaşlarına patlamasıyla panikledi.

Görüntülenmemek için şalını yüzüne dolayan genç kız, “Bizim de özel hayatımız var. Kırk yılda bir dışarı çıkıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

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