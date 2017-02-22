İstanbul cemiyet hayatının önemli isimlerinden Yasemin Özilhan, Akmerkez'de kameralara yansıdı. Yoğun bir koşuşturma içerisinde olduğunu söyleyen Özilhan, kendi aile şirketlerine bağlı bebek ve çocuk giyim mağazasının iki farklı şubesi arasında mekik dokuduğunu belirtti. Açlığını bastırmak için ayaküstü yediği simitle objektiflere böyle yansıdı.
Özilhan'ın yoğun temposu
Cemiyet hayatının güzel isimlerinden Yasemin Özilhan, Akmerkez'de objektiflere yansıdı.Sosyete - 22 Şubat 2017 17:41
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