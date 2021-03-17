Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Özlem Savaş, 'Haber Bahane' programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Geçmişinde yaşadıklarından ve başarılarından bahseden Özlem Savaş, samimi açıklamalarda bulundu.
Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum
Bir döneme damgasını vuran Özlem Savaş, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 'Haber Bahane' programına konuk oldu. Kariyerinin en parlak döneminde kaset skandalının patladığını söyleyen Savaş, "Benim kırılma noktam oldu, onu kaldıramadım" dedi.
17.03.2021 16:21 Magazin