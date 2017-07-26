Özlem Yıldız güneş sever!

Magazin - 26 Temmuz 2017 17:29

Sunucu Özlem Yıldız’ın Bodrum tatili tüm hızıyla devam ediyor. Yıldız, geçen gün plajda görüntülendi.Özlem Yıldız, önceki gün Bodrum’da objektiflere yansıdı. Güzel isim gün boyu güneşin tadını çıkardı. Bayan arkadaşları ile koyu sohbette olan sunucu, bir ara yerinden kalkarak arkadaşına poz vererek fotoğraf çektirdi.Akşam saatlerinde denizden ayrılan sunucu, yemek yemek için otelin restoran bölümüne geçti.Kaynak:sozcu.com.tr